Mentre la capolista Sant’Orsola Tavoni osservava un turno di riposo, la Ferrini Delogu Legnami si è aggiudicata il difficile match con la Sef Torres per 78-68 e si è portata a -2 dalla vetta della classifica della C Silver di basket. I quartesi si sono affidati su tutti a Graviano (26) e Putignano (24), che in due hanno segnato due terzi dei punti biancoverdi. In doppia cifra anche Pedrazzini (13). Tra i turritani si è distinto ancora una volta Pisano, top scorer della squadra con 21 punti davanti al trio Spano-Piredda-Desole, a quota 12.

A Elmas. Sabato sera, a Elmas, la Manitech si è imposta per 82-64 sul Cus Sassari, confermando il buon rendimento tra le mura amiche. L’Oratorio ha chiuso l’incontro con Carrucciu (14), Podda (20), Serra (17) e Ibba (13) in doppia cifra. Tra gli universitari, si sono distinti Demuru (11), Chessa (15) e D’Elia (18).

I posticipi della domenica. A Quartu, i biancoblù dell’Antonianum hanno colto un prezioso successo a spese del Veliero Calasetta, battuto 84-68. I padroni di casa, dopo aver chiuso in testa i primi tre parziali (25-14; 21-12; 27-17), hanno retto l’assalto finale dei tabarchini (11-25). In doppia, nell’Antonianum, Piras (13), Jordan (15), Mattana (14) e il solito Passa (26), nella squadra ospite, invece, Pipiciello (23), Barreiro (11) e Zucca (15).

Sul parquet di via Pessagno, l’Olimpia Cagliari è stata sconfitta 79-89 dal Buk Uri in un match molto intenso e fisico, che i giallorossi hanno subito indirizzato a proprio favore nel primo quarto (18-32). Poi due frazioni centrali equilibrate (21-24 e 20-21), seguite da un ultimo parziale a favore di cagliaritani (20-12). All’Olimpia non sono bastati i 19 punti a testa di Pili e Frattaroli, né i 10 di Diana e i 14 di Piras, l’Uri ha risposto con un incontenibile Spanu (33), Masu (18) e Manca (11).

