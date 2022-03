La capolista Ferrini Delogu Legnami si è aggiudicata anche il recupero della nona giornata di C Silver, giocato nella serata di oggi su richiesta della Sef Torres, che è stata sconfitta 78-66. I turritani, pur condizionati dalle assenze per Covid, erano riusciti a disputare il match del weekend contro il Calasetta, perso 78-83, e oggi hanno affrontato la trasferta a Quartu. I biancoverdi, reduci dal turno di riposo forzato dopo il forfait per Covid del Cus Sassari, che perderà la gara a tavolino, col successo odierno hanno chiuso la fase a gironi da imbattuti.

La gara si è aperta con una Ferrini subito propositiva e incisiva, tanto che il primo quarto è stato archiviato con un netto 29-15. Nella seconda frazione, però, è arrivata la reazione dei turritani, che hanno ricucito fino al -7 (44-37), ma dopo l’intervallo i quartesi hanno controllato il match e, arrivati alla mezz’ora avanti 59-51, sono poi riusciti a chiudere la pratica con il 78-66 finale, trascinati da un implacabile Putignano, a referto con 31 punti.

Il tabellino

Ferrini Delogu Legnami 78

Sef Torres 66

(29-15 / 44-37 / 59-51)

Ferrini Delogu Legnami: Leviani, Gaspardini ne, Graviano 11, Saba 4, Putignano 31, Vadilonga ne, Pedrazzini 14, Samoggia 5, Gatto 2, Salone ne, Bonino 6, Marras 5. Allenatore Alessio Buffa

Sef Torres: Desole 12, Carta Gi. 2, Piredda 4, Pisano N. 9, Sanna 12, Palazzi 2, Pisano R. 16, Carta Ga. 9. Allenatore Pietro Carlini.

Arbitri: Mura e Seu.

