A una settimana esatta dalla salvezza ai playout con l’Alghero, la Ferrini inizia a pianificare la nuova stagione in Eccellenza con un cambio in panchina: sarà Nicola Manunza l’allenatore per il 2025-2026. Il tecnico arriva dal Villasimius, dove è stato con profitto negli ultimi due anni conquistando una finale playoff e una finale di Coppa Italia entrambe contro l’Ossese.

Nella stagione appena conclusa, la Ferrini aveva iniziato con Sebastiano Pinna che si era dimesso dopo due mesi. Poi l’arrivo di Bebo Antinori, che ha lasciato a metà gennaio. Da lì la promozione interna di Pier Paolo Mura, già vice di entrambi, e la grande rimonta salvezza partendo dall’ultimo posto in classifica. Mura rimarrà nello staff di Manunza e sarà l’allenatore della squadra Juniores.

