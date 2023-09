È cominciata bene l'Eccellenza della Ferrini, che una settimana fa ha iniziato il campionato battendo 2-1 il San Teodoro. Per i cagliaritani di Sebastiano Pinna la prima trasferta del torneo sarà contro due facce conosciute: il neopromosso Villasimius di Matteo Argiolas e Lorenzo Camba, passati ai sarrabesi in estate, nel match in programma questo pomeriggio alle 16. Per entrambi gli ex turno inaugurale con gol contro il Li Punti, doppietta il primo e rete singola il secondo, ma non è stata positiva la gara: 5-3 per i sassaresi il risultato finale. Una sconfitta seguita subito da delle novità di mercato: sono andati via da Villasimius il portiere Alejandro Quiriti, arrivato neanche due mesi fa dalla Villacidrese e sostituito all'intervallo domenica scorsa, e gli altri argentini Emiliano Fernández (difensore, Santa Giusta) e Gonzalo Ferro (attaccante, Santarcangiolese), con l'innesto fra i pali dell'ex Selargius Alessandro Arrus.

Buon inizio. Per la Ferrini oggi a Villasimius sarà un test dove confermare le buone sensazioni fatte vedere alla prima giornata. La formazione di Pinna, che nelle due partite di Coppa Italia col Sant'Elena aveva diversi assenti ed era corto a livello di rosa complici tante uscite estive (l'ultima in ordine di tempo Andrea Sigismondo, mentre la settimana scorsa è tornato Marco Aresu - giocando gli ultimi minuti col San Teodoro - che inizialmente aveva deciso di smettere), sta iniziando a recuperare alcuni degli infortunati: dall'attaccante Sebastiano Galloni, preso in estate dall'Arbus, fino al tuttofare Lucas Rostand che col San Teodoro ha giocato terzino sinistro e fornito un grande assist per il vantaggio dell'eterno Alessio Figos. «Ritroviamo subito due compagni: sarà una bella partita, il Villasimius è una squadra forte e ci aspettiamo una vera battaglia, molto impegnativa», afferma l'attaccante Gianluca Podda, che domenica scorsa ha avviato l'azione dell'1-0 e dato l'assist del 2-0 al classe 2005 Alberto Mele, al primo gol in carriera. «Ci stiamo adattando al nuovo modulo, con movimenti diversi. Lavorando sodo i risultati arriveranno, però ci vuole ancora tempo».

© Riproduzione riservata