Un altro weekend con il fiato sospeso. La Ferrini va nuovamente all’assalto della Supercoppa, ancora a Roma, stavolta con la formazione maschile. Scontri diretti e derby in campionato, con l’Amsicora a Reggio Emilia e Juvenilia Uras-Cus Cagliari. E domenica, in A1 femminile Amsicora e Ferrini in casa per proseguire la loro corsa.

Supercoppa. A Roma l’evento è la Supercoppa maschile della stagione 2020-21, la contendono Bra e Ferrini. Due volte di fronte nella scorsa stagione, nelle finali scudetto e Coppa Italia, due volte vittorioso il Bra. La Ferrini tenta di invertire la tendenza, in vista dei playoff scudetto, a Bra l’11 e 12 giugno, dove a entrambe manca un ultimo sforzo per la qualificazione. Bra e Ferrini sono le due capofila dei due gironi di A1.

A1 Maschile. Mentre la Ferrini, per modo di dire, riposa (così vuole il calendario) alle sue spalle potrebbe succedere di tutto. Sabato uno degli scontri diretti è Città del Tricolore-Amsicora, dove si intrecciano corsa ai playoff (le prime due) e Top Level (le prime quattro). La squadra cagliaritana non può sbagliare, con cinque vittorie consecutive è terza ed è nel suo momento migliore. Nel girone A è il momento del derby. Juvenilia Uras-Cus Cagliari si gioca allo stadio Amsicora, gli universitari si rivedono in campo dopo venti giorni, scherzi del calendario. Entrambe alla ricerca di una vittoria e di un momento di soddisfazione. Come l’HT Sardegna che al “Maxia” ospita il Cus Padova, un’occasione per cogliere la terza vittoria stagionale.

A1 Femminile. Terzultima giornata di un campionato incerto e appassionante, in cinque punti sono raccolte, dalla capolista Lorenzoni in giù, sei squadre. Domenica l’Amsicora riprende il ruolo di inseguitrice, a Ponte Vittorio arriva il Butterfly Roma, che non è certo da prendere con le molle. Occupa il terzo posto dopo cinque vittorie di fila. Ma anche in questa circostanza l’Amsicora non può distrarsi, il primato è a un solo punto e la fine del campionato si avvicina. La Ferrini non può più considerarsi una sorpresa, è in mezzo al gruppo e, al “Maxia” contro il Torino, cerca i punti necessari per conquistare, e confermare, un posto nella futura Top Level, riservata alle prime sei. Una delle tante partite dove sono in palio punti pesanti e forse decisivi per entrambe.

Under 18. Finali maschili domenica a Roma. L’Amsicora trova sulla sua strada il Genova Hockey 80. La vincente va in finale, poche ore dopo.

