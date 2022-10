La Dinamo si allena per la gara di Venezia sconfiggendo le belghe dell'House of Talent Spurs 68-56 dopo una partita decisamente più equilibrata della settimana scorsa. Il doppio successo (+45 nell'andata a Kortrjik) vale l'accesso alla fase a gironi dell'Eurocup femminile. La squadra sassarese sarà nel girone J insieme alle inglesi già del London Lions e alle francesi del Roche Vendee. La quarta formazione è quella tra Esbva (Francia) e Girona (Spagna) vincerà il doppio spareggio nella fase di qualificazione dell'Euroleague.

Poco da dire su una gara che non poteva certo mettere in discussione quanto ipotecato in Belgio. Le ospiti hanno provato a partire forte (6-7 al 5') ma appena Holmes ha aggiustato la mira, il break lungo è stato imperioso: 28-12 al 13'. E senza le triple (3/4) della nazionale belga Hanne Mestdagh, il divario al riposo sarebbe stato anche maggiormente vistoso del +17.

Dopo l'intervallo cala l'intensità della formazione sassarese che sbaglia molto in attacco, tanto che realizza appena 12 punti in 15 minuti e le belghe si avvicinano sino a -5. A evitare una sconfitta indolore per la qualificazione ci pensa Thomas con tre palle rubate e trasformate in contropiede.

I tabellini

Sassari: Toffolo 5, Mazza 5, Carangelo 7. Arioli ne, Gustavsson 12, Makurat ne, Fara ne, Thomas 20, Cerri, Holmes 9 Ciavarella 10- All. Restivo.

Kortrjik: Perisa 6, Stojsavljevic3, Baelen 3, Vervaet 7, Heyse, Remacle 1, Ducoulombier, Foucart 4, Mestdagh 11, Van Thuyne 1, Juric 10, Joris 11. All. Mestdagh.

