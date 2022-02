Metà delle squadre di serie A deve recuperare una partita. Tra queste anche Sassari che da sabato è in quarantena perché alcuni giocatori sono risultati positivi al tampone. Il nuovo regolamento impone lo stop alle partite quando i positivi sono almeno il 35% della squadra, quindi sono almeno 5 i giocatori alle prese col Covid. La società non ha comunicato il numero esatto e neppure se i positivi sono asintomatici o presentano qualche sintomo.

Dopo la partita di Trieste verrà rinviata anche quella al PalaSerradimigni contro la Virtus Bologna, quindi al ritorno in campo i biancoblù potrebbero trovarsi a -2 dalla zona playoff. Poco male, l'equilibrio del campionato consente di rientrare in fretta.

La preoccupazione maggiore è ora per la Coppa Italia. La Dinamo dovrebbe giocare mercoledì 16 a Pesaro contro Milano per i quarti, ma potrà farlo solo se al tampone di controllo dopo la quarantena risulteranno negativi almeno 8-9 giocatori, altrimenti non ci sono i numeri per scendere in campo. Bisognerà poi verificare le condizioni dopo lo stop di otto giorni.

Al rientro dopo la quarantena scattata a fine dicembre, la formazione di Bucchi fece una brutta prova, dimostrando di avere perso ritmo e concentrazione. Anche questa stagione insomma è legata a fattori imponderabili che non consentono alle squadre di lavorare con continuità e quindi risulta più difficile avere un rendimento costante.

