Una vittoria benaugurante quella della squadra sassarese che porta via il trofeo da Campobasso. Emozionante il colpaccio: 70-67 con buzzer beater da tre punti di Carangelo, diventata subito leader della Dinamo. Per il play 19 punti e anche 9 rimbalzi e 4 assist. Migliore in campo insieme alla guardia polacca Makurat che ha realizzato 21 punti grazie al 6/11 nel tiro da tre.

Senza il centro americano Holmes, atteso in settimana dopo la finale Wnba, e la guardia Ciavarella, infortunata a una spalla, le biancoblù di Restivo hanno lottato in una gara vera, ben più tosta della semifinale contro Roseto (A2) stravinta 106-48.

La formazione sassarese è partita subito forte (+8 dopo 8') e poi è riuscita a restare praticamente sempre in testa, col Campobasso però sempre vicino. Al 35' ancora 59-55 per la Dinamo che però ha pagato le uscite per falli di Toffolo e Mazza. Le molisane hanno impattato e superato. Sassari ha riagguantato la parità e con un'invenzione di Carangelo all'ultima azione ha fatto sua la partita.

Tabellino Dinamo: Carangelo 19 (4/14 da due, 2/8 da tre, 9 rimbalzi e 4 assist), Thomas 6 (2/6, 0/3), Makurat 21 (1/4, 6/11), Gustavsson 16 (6/9, 10 rb), Toffolo 6 (3/6, 0/2, 5 rb, 4 ass), Mazza 2 (0/1 da tre), Arioli ne, Cerri ne, Ciavarella ne. All.Restivo.

© Riproduzione riservata