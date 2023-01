Per superare lo choc e i postumi delle contusioni ci vorrà ancora un giorno. La Dinamo femminile riprenderà ad allenarsi domani sera. L'incidente lungo l'autostrada in direzione Lucca che ha coinvolto venerdì l'auto condotta dal coach Antonello Restivo e con tre giocatrici a bordo ha lasciato qualche strascico. Soprattutto per l'allenatore, mentre le giocatrici dovrebbero riprendere senza problemi, dato che la società biancoblù non ha diramato comunicati di infortunio o stop.

Non è stato ancora fissato il recupero della gara di Lucca, ma intanto l'ultimo turno non ha modificato il quarto posto solitario della squadra sassarese nella A1 femminile, perché l'inseguitrice Geas Sesto San Giovanni ha perso di tre punti il match col Campobasso.

Per la Dinamo il campionato riprenderà sabato con la partita al PalaSerradimigni contro la Reyer Venezia (20.30) che ha superato la doppia sfida di Eurocup solo grazie alla differenza punti in virtù del successo più rotondo al PalaTaliercio rispetto al +7 di Sassari all'andata.

