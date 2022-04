Mezzogiorno pre-pasquale. Alle 12 il PalaSerradimigni ospita l'ennesima sfida contro Venezia, che è sempre stata fondamentale per i trofei italiani. Lo è anche quella di sabato, una sorta di spareggio per il quinto posto. La squadra allenata da De Raffaele ha due punti in più, ma nel match d'andata al PalaTaliercio si è imposta la Dinamo 76-70 grazie al travolgente ultimo quarto da 26-11. Protagonisti di quel successo Robinson con 20 punti, Bendzius con 14 punti e 8 rimbalzi, Burnell con ben 10 rimbalzi, ma anche Chessa e Diop in difesa.

Da allora Venezia è risalita di prepotenza al quinto posto con 7 successi nelle ultime otto gare. Ha perso solo contro la Virtus Bologna per 81-77. Propone la seconda difesa del campionato dopo Milano: appena 77,6 punti incassati che le consentono di far fronte a un attacco che segna solo 78,2 punti a partita.

A Sassari però la Reyer ci arriva non al completo: assenti il play Theodore (13 punti e 5 assist), l'ala Daye che ha spesso fatto male ai biancoblù e l'ex Michele Vitali. Convocato Bramos il cui utilizzo però resta in dubbio, anche perché il 20 aprile Venezia gioca gli ottavi di EuroCup contro il Boulogne.

