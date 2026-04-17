Venezia è rimasta in alto, Sassari lotta per la sopravvivenza e finalmente tutte le componenti (dirigenza, squadra e tifosi) sembrano compatte e determinate nel tentativo di mantenere la serie A. Domenica alle 17 arricva Venezia e il PalaSerradimigni dovrà tornare quel catino bollente di quando la Dinamo dava spettacolo e giocava per ottenere un trofeo.

Il capitano Rashawn Thomas, che ha vissuto la sfida scudetto del 2019 alla Reyer dichiara: «So di quale calore e spinta sia capace il pubblico. Stiamo lottando per la salvezza e ci serve la loro energia».

Il Banco di Sardegna è in serie negativa da cinque turni. Deve vincere almeno due partite delle ultime tre per sperare di agganciare Cantù e sfruttare la differenza canestri positiva. Venezia ha il miglior attacco del campionato (quasi 90 punti di media) e nel girone di ritorno non sbaglia un colpo in trasferta, ma la Dinamo ha forse motivazioni maggiori. L'americano Thomas svela: «Abbiamo parlato negli spogliatoi e ci siamo detti che dobbiamo dare tutto in questo finale di stagione».

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