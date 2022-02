Ritorna tra le mura amiche la Dinamo che mercoledì riceve il Geas di Sesto San Giovanni al PalaSerradimigni (ore 19) per il recupero della 13ª giornata della Serie A1 femminile.

La speranza. La squadra sassarese punta ad agganciare le ospiti, avanti di due lunghezze ma con due partite in più. Dovrà proporre una prova super vista l'assenza certa del capitano Cinzia Arioli dopo il pesante infortunio a un ginocchio, e quella molto probabile del pivot americano Jessica Shepard, che ha saltato la trasferta di Moncalieri per colpa della positività al Covid.

Una gara difficile. Il tecnico Antonello Restivo presenta il match: “Sappiamo che sarà una partita durissima, non siamo nelle migliori condizioni e arriviamo da un match dal dispendio fisico enorme. Peccato non poterci giocare alla pari una sfida che come quella di domenica poteva farci ambire a posizioni migliori. Teniamo duro, cerchiamo di dare tutto quello che abbiamo, in casa abbiamo fatto sempre grandi prestazioni, ma l’avversario è di livello e non sarà assolutamente facile”.

Le avversarie. Il Geas è allenato da nove stagioni dalla cagliaritana Cinzia Zanotti, che da giocatrice ha vinto la Coppa Ronchetti nel 1991 con Milano e vanta 113 presenze in nazionale. Migliore realizzatrice del Sesto San Giovanni è l'americana Gwathmey che sfiora i 14 punti. Occhio anche alla cipriota Raca che arriva a 11 punti di media. L'americana Graves e le italiane Trucco, Crudo, Dotto e Panzera completano un organico che gioca in maniera molto fisica.

