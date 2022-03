Una beffa la sconfitta a Faenza per 62-61 che allontana la Dinamo dalla zona playoff. Sassari costretta a giocare senza l'americana Lucas, dolorante per l'infortunio a una caviglia rimediato nel match contro il Ragusa, e senza Arioli, ha disputato un ottimo primo tempo ma alla lunga ha accusato la stanchezza e anche l'uscita per falli del play Moroni..

Faenza sul 6-0 con Morsiani, poi la Shepard inizia a dominare dentro l'area e nella costruzione del gioco. Dal 10-7 del 4' break sassarese di 14-2 (due triple di Orazzo) che propizia il +9 siglato da due liberi dell'ottima Pertile.

Nel secondo quarto la squadra di Restivo continua a difendere forte dentro l'area e gira benissimo la palla in attacco toccando anche il +19 grazie a Skoric e Orazzo: 19-38 al 18'. Gestisce però male gli ultimi due minuti concedendo alle romagnole un parziale rientro: 29-41 al riposo.

Al rientro in campo Faenza ha ben altra aggressività, mentre la Dinamo sbaglia qualche tiro aperto e perde fiducia in attacco subendo il ritorno prepotente delle padrone di casa: 44-46 con entrata di Cupido e gara riaperta al 28'. La tripla di Cappellotto sulla sirena del quarto porta Faenza a +3.

Nell'ultimo quarto si segna poco ed è gara punto a punto: due liberi di Skoric per il +1 sassarese, ma contro sorpasso i Kunaiyi che poi nell'ultima azione stoppa proprio Skoric sulla sirena.

I tabellini

Faenza: Kunaiyi 16, Schwienbacher 4, Morsiani 15, Cupido 4, Davis 4, Cappellotto 8, Policari ne, Manzotti 11, Kantzy , Castello, Porcu . All. Ballardini.

Sassari: Orazzo 11, Dell'Olio 4, Moroni 7, Skoric 9, Shepard 26, Fantozzi ne, Arioli ne, Patané ne, Mitreva, Pertile 4. All. Restivo

