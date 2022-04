Anche in questa stagione Sassari deve guadagnarsi la permanenza nella A1 femminile con i playout. Primo appuntamento domani al PalaSerradimigni (ore 20) contro il Moncalieri. Gara due sabato prima di Pasqua ed eventuale bella sempre a Sassari giovedì 21 aprile.

La guardia greca. Angeliki Vatsilaiou, ingaggiata per sopperire all'infortunio dell'americana Lucas, presenta il match: “Dobbiamo proteggere il fattore campo e andare a Moncalieri con la consapevolezza di avere eventualmente un’altra chance in casa, io non mi tiro indietro, so che Maggie è una giocatrice straordinaria, io voglio vincere, combatto per questo e sono pronta a fare tutti ciò che serve per aiutare le mie compagne”.

In campionato. Vittoria delle biancoblù di Restivo per 88-74 davanti al pubblico amico e successo risicato del Moncalieri per 70-68 al ritorno, nel match giocato dalla Dinamo senza il pivot Shepard che si spera rientri per questa sfida fondamentale, dopo aver saltato l'ultima di campionato a Sesto San Giovanni.

Rispetto a quelle due gare la formazione piemontese ha inserito il play belga Vanloo che produce ben 18 punti e sforna 4,4 assist.

