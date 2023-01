E' il big match del girone A della massima serie di basket in carrozzina: domani a Sorso con inizio alle 15.30 la vice capolista Sassari riceve la primatista e imbattuta Santo Stefano.

La formazione marchigiana ha vinto all'andata per 71-62, quindi se la Dinamo Lab vince di almeno 10 punti non solo appaia l'avversaria in vetta ma guadagna il vantaggio negli scontri diretti utile per i playoff scudetto che ha già ipotecato.

Il capitano sassarese Claudio Spanu presenta la gara: “Siamo molto carichi per giocarci questa partita, conosciamo il valore di Santo Stefano ma siamo orgogliosi di poter essere competitiva in un match così importanti. Siamo cresciuti tanto dalla partita di andata, loro erano rodati e avevano già l’ossatura consolidata, noi ci stavamo conoscendo e non avevamo la chimica di squadra che abbiamo ora, oltretutto perdemmo nel finale due giocatori per 5 falli”.

E sul proseguo della stagione Spanu aggiunge: “Possiamo giocarcela per tutti i trofei, compresa la Coppa Italia”.

Trasferta invece per l'altra formazione sarda, il Porto Torres che gioca sul campo del fanalino di coda Varese, battuto all'andata 84-57.

