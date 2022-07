Il colpo a sorpresa solleva di almeno una tacca le ambizioni della Dinamo Lab nella Serie A di basket in carrozzina: arriva il playmaker della nazionale olandese, MVP dell’ultima Eurocup 2, Robin Bernd Poggenwisch, che ha appena compiuto 33 anni. Giocatore di assoluto talento, di grande esperienza, può dare alla squadra sassarese la possibilità di provare a giocarsi il campionato fino in fondo.

Poggenwisch ha giocato in tutti i campionati europei più importanti: Olanda, Spagna, Francia, Germania e Turchia, mettendo in bacheca 8 Scudetti, 7 coppe nazionali, 5 Eurocup, non ultima quella del 2022 con la maglia di Mezt, griffata con il titolo di MVP sul parquet del PalaSerradimigni. Il talento olandese è stato anche otto volte campione europeo con gli “Orange” e due volte campione del mondo.

Con Poggenwisch, la Dinamo Lab ha un reparto esterni di assoluto rilievo, che conta già Berdun, Esteche, Spanu e Lindblom. La squadra allenata da Bisin è completata dall'ala De Miranda e il centro Diene. Completano il roster gli altri italiani, Gaias, Magrì, Uras e Quaranta.

© Riproduzione riservata