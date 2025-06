Non c'è tre senza quattro: la Dinamo Lab conferma la guardia argentina Alberto Esteche anche per il prossimo campionato nella serie A di basket in carrozzina.

Arrivato nel 2022, Esteche è diventato subito un protagonista indiscusso della squadra sassarese portando esperienza e leadership in campo. Classe 1990, nato a Buenos Aires, Esteche ha iniziato il suo percorso europeo nel 2013 con il Mideba Extremadura, per poi vestire le maglie di club prestigiosi come Bsr Amiab Albacete, con cui è stato finalista nella Copa del Rey e ha conquistato piazzamenti importanti nella Liga spagnola, e la Briantea Cantù, con cui ha vinto un memorabile triplete di Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. In nazionale è stato protagonista di un importante terzo posto alla Coppa America 2017 e di una storica qualificazione ai Mondiali di Amburgo.

La guardia biiancoblù spiega: "Resto perché credo nel progetto sportivo del club che viene costruito insieme al coach Foden. Credo sia giunto il momento di vincere un titolo con questa maglia".

© Riproduzione riservata