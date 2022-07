Quintetto chiuso, squadra praticamente fatta per cercare di migliorarsi nella serie A di basket in carrozzina. La Dinamo Lab ha ingaggiato il centro senegalese Saliou Diene, classe 1991, punti 3.0, nello scorso campionato protagonista della promozione in serie A con Varese.

Diene ha giocato per Cantù dal 2013 al 2015 in serie B “trasformandosi” in centro dopo aver iniziato da playmaker molto fisico. Ha disputato anche la massima serie svizzera in Ticino, mentre ha esordito in A con Varese con cui ha disputato anche l’Eurolega 3, chiusa al 5° posto. È passato poi a Padova prima di tornare in Lombardia con la sua ex squadra per trascinarla alla promozione in A.

Giocatore molto fisico e rimbalzista, efficace nei blocchi, il senegalese Diene completa il quintetto allenato da Massimo Bisin che può schierare Berdun in cabina di regia, Esteche e Spanu sul perimetro, De Miranda da ala.

Confermata tutta la panchina: restano Gaias, Magrì, Uras e Quaranta.

