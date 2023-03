Brucia ancora la sconfitta nella prima semifinale di basket in carrozzina, con la Dinamo Lab che ha perso 49-59 dopo aver condotto per 38 minuti. Certo, il pronostico domani pomeriggio al PalaMeda (inizio alle 15.30) è tutto per i campioni italiani in carica, ma la squadra sassarese vuole giocarsi il tutto per tutto per costringere i padroni di casa alla bella, che si disputerà ancora a Cantù.

Proprio perché ormai la Briantea84 è favorita, la formazione allenata da Bisin non ha nulla da perdere. Se poi Spanu e compagni riusciranno a replicare l'ottimo avvio in difesa della prima semifinale e a contenere Carossino (29 punti all'andata) l'impresa diventerà fattibile.

La squadra è già partita per la città brianzola.

Domani alle 15 in campo anche Treviso e Porto Torres per il primo match della finalina per il nono posto.

© Riproduzione riservata