Più aspetti positivi che negativi nella squadra sassarese da qualche gara a questa parte. La facilità del successo ottenuto ieri al PalaSeradimigni contro Napoli (86-69) è un buon segnale. Per la classifica anzitutto, perché lascia aperta la strada che può portare alla Final 8 di Coppa Italia, anche se occorreranno almeno tre vittorie nelle restanti quattro partite.

Davvero efficace la difesa, che per la prima volta in stagione ha tenuto un'avversaria sotto i 70 punti. Come spiegato dal vice allenatore Gerry Gerosa: «Dopo il primo quarto abbiamo concesso appena 16 punti in area a Napoli, togliendo loro lo sbocco preferito in attacco». Altro dato importante: appena 8 palle perse, il minimo da inizio campionato.

Non c'è tempo comunque per godersi la vittoria: domani la squadra parte per Malaga dove affronterà la già qualificata squadra di casa nell'ultimo turno della fase a gironi della Champions. Solo una vittoria in Spana e la contemporanea sconfitta del Paok Salonicco a Digione garantirà il terzo posto e l'accesso ai play-in.

© Riproduzione riservata