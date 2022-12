Il primo spareggio nella caccia alla Final 8 è vinto. E anche in maniera più semplice di quello che si pensava: 86-69 al PalaSerradimigni per la squadra sassarese contro Napoli.

Gara decisa nel secondo quarto con un break di 11-0 promosso da un Jones stellare che ha chiuso il match con 28 punti in 30 minuti ai quali ha aggiunto 10 rimbalzi.

Napoli è ancora senza Johnson (resta in tuta), mentre Sassari è senza Gentile (influenzato) e Treier e ripesca l’ala Raspino. Piove sul bagnato: alla prima azione si fa male Jones (caviglia sinistra, ma dopo la verifica col preparatore Boccolini rientra) e Robinson commette due falli in un centinaio di secondi. Dowe lo sostituisce bene dimostrando intraprendenza in attacco: 8-8 al 4’.

Il lungo Williams (appena 202cm ma grande esplosività) domina vicino al ferro: 8 punti suoi nel 14-15 dell’8’. Robinson rientra e spinge l’attacco sassarese insieme a Jones: +4.

Nella seconda frazione Jones promuove il primo vantaggio in doppia cifra: 30-20 al 14’. Williams continua a dominare nel pitturato (32-27) ma commette tre falli. Il rientro di Jones rimette le ali al Banco: 36-27 e addirittura +16 dopo la tripla di Bendzius e un libero di Diop che in difesa fa un ottimo lavoro.

Al rientro c’è ancora Chessa in campo (tanti minuti per il sassarese tre anni fa a Napoli) e Stephens finalmente si sblocca dopo aver fatto scena muta in attacco nel primo tempo. Uglietti prova a scuotere gli ospiti (49-39) ma a parte un ottimo Howard non trova seguito, anche perché Zerini non è Williams. Il Banco controlla e resta sempre o quasi avanti in doppia cifra.

Nell’ultima frazione Jones riapre lo show: +16, sono invece 26 i punti realizzati dall’ala al 31’. Gara finita.

I tabellini

Sassari: Jones 28 Robinson 8 Dowe 7 Kruslin 10 Gandini ne, Devecchi, Treier ne, Chessa, Stephens 6 Bendzius 18 Raspino, Diop 9 All. Bucchi

Napoli: Zerini 4 Howard 18 Johnson ne, Michineau 2 Dellosto 2 Matera ne, Davis 11 Uglietti 11 Williams 12 Stewart 3 Zanotti 6 Grassi ne. All. Buscaglia

