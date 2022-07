Texana di Dallas, è Joyner Michelle Holmes il centro americano che completa il quintetto della squadra sassarese per la terza stagione nella A1 femminile. Classe 1998, 190 cm di altezza, Holmes sta attualmente giocando nella Wnba col Connecticut ma sino a qualche mese fa era in Europa e proprio nella società dove giocava Miro Bilan: il Prometey (Ucraina). Lusinghiere le sue cifre in Eurocup: 18 punti e 8 rimbalzi di media.

Joyner Holmes viene descritta come giocatrice potente, in grado di colpire sia da fuori sia dal post basso, con senso della posizione per il rimbalzo e la stoppata. Decisive per il suo arrivo le parole di Jessica Shepard, la fuoriclasse dell'anno scorso che ha firmato per Venezia. Il gm pasquini è riuscito a fare l'offerta al momento giusto battendo la concorrenza di altri club europei.

Tutto nuovo quindi il quintetto della Dinamo allenata da Restivo: il play Carangelo, le esterne Thomas e Makurat, l'alapivot Gustavsson e il pivot Holmes.

Gli altri volti nuovi sono quelli del play Mazza, della guardia-ala Ciavarella e della lunga Toffolo.

