Settima sconfitta di fila per la squadra sassarese. La più scontata, perché al PalaSerradimigni era di scena Venezia, capolista della serie A femminile e semifinalista della coppa europea. Il finale recita 56-75 per le ospiti che vengono trascinate dalla doppia doppia della ex Shepard: 16 punti e 13 rimbalzi.

L'approccio della Dinamo Woman è stato ottimo: 12-2 dopo 5' e +8 alla fine del primo quarto con Raca davvero spettacolare, autrice di 10 punti. Nel secondo quarto però le ospiti hanno alzato l'intensità e la fisicità producendo recupero e sorpasso: 29-35 al riposo.

Nel terzo quarto solo Raca e Hollingshead hanno creato in attacco. Troppo poco per impensire Venezia che ha acquisito un vantaggio in doppia cifra dilatandolo anche sino a +22 nell'ultima frazione.

Migliori realizzatrici per la Dinamo Raca con 17 punti e Hollingshead con 18.

© Riproduzione riservata