Domenica al PalaSerradimigni contro Brescia (ore 20.45) e mercoledì sempre in casa contro il Prometey dell'ex Miro Bilan per la Champions. Due impegni di fila davanti al pubblico amico che il coach Demis Cavina definisce così: “Due partite in casa, importantissime. Brescia è una delle squadre che dichiaratamente ambisce a stare al quarto posto, dietro le tre grandi. Una squadra di grande qualità, progetto nuovo che deve crescere, possono ruotare 11 giocatori, squadra atletica, con punti precisi di riferimento in attacco”.

L’analisi. Se non altro la formazione sassarese ha potuto allenarsi senza trasferte e partite infrasettimanali: “Abbiamo potuto fare la settimana tipo di allenamento e quindi abbiamo potuto preparare i dettagli in difesa e in attacco per la gara contro Brescia e per fissare alcuni concetti”.

Il tecnico Cavina ha spiegato poi così le sconfitte nette in Champions: “Abbiamo perso contro Ludwigsburg e Tenerife che nei loro campionati battono formazioni di Eurolega. Possiamo competere con tutti ma per battere alcune squadre non siamo ancora pronti”.

