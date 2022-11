Terza avversaria nella fase a gironi di Eurocup femminile e terza possibilità per sbloccare lo zero in classifica. Domani sera la squadra sassarese ospita al PalaSerradimigni le London Lions (ore 20) nell'ultimo turno d'andata.

La squadra londinese si è rimessa in corsa dopo la vittoria sulle francesi di La Roche Vendée per 90-79. D'altro canto anche la Dinamo è caricata dalla vittoria dopo un supplementare contro Faenza.

Il jolly Ana Makurat presenta la sfida: “Sappiamo che le partite di coppe sono di alto livello e le prendiamo come grande possibilità di poter crescere e migliorare come squadra, di riuscire a capire dove dobbiamo lavorare di più, sappiamo che il nostro obiettivo è il campionato, ma diamo sempre il massimo e cerchiamo di fare bella figura. In Francia avremmo potuto vincere, peccato è stata una partita tosta dal punto di vista fisico, ci proveremo in casa anche con Londra”.

Nelle fila avversarie attenzione alla tuttofare Winterburn (19 punti, 7 rimbalzi e 9 assist contro La Roche) e all'esperta bielorussa Snytsina, che viaggia a 15 punti di media.

