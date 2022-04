Alla ricerca dei due punti che garantiscano gli spareggi scudetto. Domani alle 20.35 è di scena al PalaSerradimigni la retrocessa Cremona. Con la vittoria, playoff matematici a prescindere dai risultati altrui.

La squadra sassarese è anche alla ricerca del tiro da tre perduto: nelle ultime quattro gare è rimasta sotto il 28%, flessione inedita per una delle formazioni più precise dall'arco. Caso curioso, la mano si è raffreddata dopo l'exploit contro Milano col primato stagionale di 19 triple segnate con appena 34 tentativi, che valgono oltre il 55%.

Fortunatamente non è la migliore Cremona quella che è sbarcata nell'isola, perché mancheranno ben tre italiani di spicco: il play Spagnolo e l'esterno Pecchia (28 punti nel successo dell'andata) perché infortunati, mentre Cournooh ha firmato per Scafati, capolista in A2. Restano quindi il sempreverde play Poeta, i cinque stranieri, con McNeace che si è allenato poco perché acciaccato, e un manipolo di promettenti juniores.

Giusto non sottovalutare l'impegno, ma affrontando la partita col giusto piglio dall'inizio vuol dire metterla in discesa e magari consentire al coach Bucchi di risparmiare le energie in vista delle due gare in tre giorni: venerdì arriva la Virtus Bologna per il recupero, domenica si chiude a Varese.

