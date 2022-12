«Vogliamo provare a vincere», ha detto il coach Antonello Restivo alla vigilia del match di domani sera sul parquet delle London Lions (inizio alle 20.30) che è l'ultimo turno della fase a gironi.

La squadra sassarese è attualmente quarta nel gironcino, ma se vince sul campo britannico e raggiunge le francesi del Roche devono perdere il derby col Villeneuve d'Ascq) fa pesare il saldo di +4 negli scontri diretti.

Il tecnico Restivo ha spiegato: «Vincere significa ottenere la seconda vittoria nei gironi che anche qualora non servisse per qualificarci come terza alla fase successiva, migliorerebbe comunque il risultato dell'anno scorso facendoci salire nel ranking per evitare gli spareggi di settembre».

All'andata la squadra londinese ha violato il PalaSerradimigni 73-63 con una mattatrice: l'ala Herbert-Harrigan, autrice di 29 punti con l'aggiunta di 8 rimbalzi.

La squadra sassarese prevalse però dentro l'area ma non riuscì a sfruttare pienamente i 24 rimbalzi offensivi catturati. In più il duo Makurat-Thomas ebbe serata negativa al tiro da tre punti: 0/12. Insomma, l'impresa non è impossibile anche se tra le mura amiche le Lions sono imbattute.

