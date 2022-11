Impresa della Dinamo che davanti al pubblico amico con sole sei giocatrici vince in volata sul Geas Sesto San Giovanni: 62-61. La squadra sassarese fa suo lo "spareggio" per il quarto posto nella A1 femminile.

Senza la lunga Gustavsson per problemi a un ginocchio, coach Restivo mette Toffolo in quintetto. Sassari difende discretamente, ma soffre a rimbalzo e in attacco fatica: dopo 4' è 0-6 per le ospiti, guidate da Begic. Neppure il time out sblocca le padrone di casa che finiscono 0-14 al 7'. Spezza la maledizione Makurat dalla lunetta, ma per vedere il primo canestro su azione (lo segna Holmes dai tre metri) bisogna attendere ben 9'.

E' Ciavarella a guidare la rimonta con 7 punti di fila: 11-14 al 12'. Le risponde Panzera con 5 punti da fuori. Si accende la Holmes di casa, la prima ad andare in doppia cifra, e riapre il match: 20-21 al 15'. L'attacco però non è ancora sorretto da Carangelo e Makurat (0/8 al tiro) e il Sesto San Giovanni riesce a riprendersi un discreto vantaggio: 23-31 al 18', ma la formazione di Restivo si rifa sotto e nel terzo quarto è trascinata ancora da Holmes e Ciavarella e si porta addirittura a +7: 38-31 al 23'.

Affiora un po' di stanchezza e il Geas ne approfitta per rimontare: 40-40 con Moore al 28'. Thomas è ovunque in difesa e in attacco ma fa 4 falli e deve uscire.

L'equilibrio viene rotto dalle due palle recuperate di Carangelo e Holmes: 51-46 al 32'. Sassari tocca di nuovo il +7 ma le ospiti annullano il distacco con Begic e Trucco: 55-55 al 35'.

Finale arroventato: tripla di Begic e risposta dall'arco di Carangelo. Sul 61-61 a 23 secondi palla alle ospiti che la perdono. Carangelo recupera e segna solo un libero sul fallo, ma basta perché l'ultimo tiro avversario non prende neppure il ferro.

I tabellini

Sassari: Toffolo 2, Mazza ne, Carangelo 11, Arioli ne, Gustavsson ne, Makurat 5, Fara ne, Thomas 9 Holmes 23, Ciavarella 12. All. Restivo.

Sesto San Giovanni: Dotto 5, Moore 12, Begic 21, Arturi 3, Gorini, Holmes 2, Bestagno ne, Tava ne, Trucco 7, Panzera 11 All. Zanotti.

