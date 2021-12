Vittoria pesante in chiave salvezza per la squadra sassarese che al PalaSerradimigni supera il Broni 95-80 staccandolo in classifica. Decisivo il secondo tempo, con due break nella terza e quarta frazione che hanno stroncato le ospiti. Non solo la coppia americana Lucas-Shepard (65 punti in due) ma anche un'ottima Orazzo che ha chiuso a 15 punti e tra le italiane doppia cifra pure per Moroni.

Parte lenta Sassari (0-5) poi recupera e sorpassa con Lucas (9-7 al 5') ma si fa sorprendere dalle triple dall'angolo di Mazza: -5 alla fine del primo quarto.

La Dinamo finisce anche a -8 ma la coppia Lucas-Shepard guida la rimonta: 34-31 al 15'. Broni utilizza difesa a uomo, zona e zona mista e si riporta avanti con la lunga Krivacevic, che si muove con eleganza dentro l'area: 36-41 (19') e 38-44 al riposo con la terza bomba di Mazza.

Al rientro in campo finisce per un attimo a -8 la squadra di Restivo che però con Orazzo e Skoric produce un parziale di 17-4 che rivolta la gara: 55-50 al 25' con bomba di Lucas. Le ospiti sono sospinte da Dedic, ma dalla lunetta la Dinamo è infallibile e tocca il +6 al 29' anche perché il Broni non fa più canestro dall'arco, appena 1/8 nella frazione.

La Dinamo sale di giri e prende il primo vantaggio in doppia cifra: +11 al 32' con contropiede Lucas. Sassari dilaga: 79-63 al 34' con Shepard in contropiede. Broni non ne ha più, gara finita.

