Non solo rimbalzi e punti, il rientro di Ousmane Diop può dare tanto alla Dinamo in termini di voglia di emergere, di serenità e determinazione. E il giocatore senegalese di formazione italiana ne ha tanta dopo cinque mesi di stop per il problema a un ginocchio: «è stato bello rientrare in campo dopo tanto lavoro con lo staff della Dinamo e dopo tanto sacrificio, dopo 5 mesi non sono al massimo ma era importante rientrare».

Non mollare mai. Diop, che è stato allenato per due anni a Torino da Demis Cavina, osserva: «Anche a Torino abbiamo avuto qualche difficoltà, ma abbiamo continuato a seguire il tecnico e questo ha portato a dei risultati. Dobbiamo ritrovarci e seguire quello che ci dicono gli allenatori».

Trend da invertire. Sabato sera arriva la lanciata Trieste: «Sono forti, sia come lunghi che come esterni, che hanno esperienza, ma noi dobbiamo stare concentrati su di noi. Vedo concentrazione e voglia di rifarci. Dobbiamo metterla in campo e sabato sarà una partita diversa dalle ultime».

© Riproduzione riservata