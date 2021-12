Il 2022 si apre subito in campo per la squadra sassarese che sabato primo gennaio ospita al PalaSerradimigni il Sesto San Giovanni, con inizio alle 20.30.

Ultima fatica dell’andata. In teoria è l'ultimo turno d'andata ma a causa delle positività al Covid riscontrate in alcune squadre sono state rinviate alcune partite. Una pure per la Dinamo, contro Ragusa, e il recupero con le siciliane non è stato ancora fissato.

Le avversarie. Il Sesto San Giovanni ha 12 punti, 4 in più di Cinzia Arioli e compagne. Ha vinto in casa contro Faenza, Costa Masnaga, San Martino di Lupari e Broni, ha fatto il colpaccio a Moncalieri e a Bologna nell'ultimo turno.

Le giocatrici migliori sono sono l'alapivot serba-cipriota che realizza 11,6 punti e cattura quasi 6 rimbalzi, il centro americano Graves, che ha media di 12 punti e 8,5 rimbalzi, la potente esterna americana Gwathmey, 13 punti e 5,5 rimbalzi, le ali Trucco e Crudo e il play Dotto, che firmano 8 punti a testa.

La formazione biancoblù spera di recuperare l'alapivot Dell'Olio, assente a Schio.

