Sfida numero 23 domenica a Trento con inizio alle 19. I padroni di casa sono in vantaggio con 12 vittorie, ma all'andata ha vinto la Dinamo 88-80. Se la squadra sassarese fa il bis raggiunge la Dolomiti Energia e acquisisce il 2-0 negli scontri diretti che può risultare determinante in chiave playoff con un probabile arrivo a pari merito fra tante squadre.

Nella squadra sassarese assente solo Massimo Chessa, alle prese con problemi fisici, mentre il neo arrivato Maurizio Tassone non è stato tesserato ma ingaggiato solo per dare una mano negli allenamenti.

All'andata, col vice Baioni in panchina perché Bucchi era alle prese col Covid, strepitosa prestazione di Robinson che firmò 11 dei suoi 22 punti totali nell'ultimo quarto, mentre in difesa buono il contributo di Diop. Nel Trento 18 punti di Caroline e 16 di Flaccadori. Mancava la guardia Saunders, ma domani il tecnico Molin di stranieri ne ha addirittura sei (uno andrà in tribuna) perché è stato ingaggiato il veterano Dominique Johnson, ex Varese, Venezia e Pistoia.

L'ex di turno è Stefano Gentile, a Trento nella stagione 2009/10.

