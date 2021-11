Il successo nella A1 femminile sul Moncalieri ha caricato la squadra sassarese che però domani sera giocherà sul campo del Tenerife alle 19.30 senza il centro americano Jessica Shepard. La giocatrice si è fatta male sabato durante la gara col Moncalieri ma è voluta rientrare ed è stata determinante per il successo.

L’obiettivo. Vincere sul campo spagnolo diventa quindi più difficile, ma la posta in palio è alta: mettersi in buona posizione nella graduatoria dei playoff dell'Eurocup femminile, la fase alla quale accederanno le migliori due di ogni girone e anche le migliori terze.

Le spagnole appaiano la Dinamo in classifica in virtù del rotondo successo al PalaSerradimigni per 82-64. Ma quello accadeva un mese fa. Il pericolo pubblico numero uno del Tenerife è l'all around americana Davis: 31 punti e 10 rimbalzi all'andata.

Tutte in trasferta. Questa sarà la prima di tre trasferte di fila che prevedono anche il viaggio a Venezia per affrontare le campionesse d'Italia e quindi la trasferta francese a Bourges di mercoledì primo dicembre.

Il tecnico Antonello Restivo dice: “A Tenerife continueremo a lavorare su determinati dettagli in cui dobbiamo migliorare, soprattutto difensivamente. Andremo lì a dare battaglia”.

