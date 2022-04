Primo match ball per restare nella A1 femminile. Dopo aver sfruttato bene gara-uno al PalaSerradimigni (vittoria per 84-67) la Dinamo cerca il bis a Moncalieri. Si gioca domani alle 20.30. Se Sassari vince è salva, se perde, si ritorna tra le mura amiche giovedì per la bella.

Il match d'andata ha proposto una Jessica Shepard inarrestabile nonostante i raddoppi: 44 punti con 10/10 dalla lunetta e 16 rimbalzi. A darle una consistente mano sotto i tabelloni Skoric con 15 recuperi, oltre a 5 assist. Decisivo l'ultimo quarto con un parziale di 21-7 che ha stroncato la formazione piemontese dopo una gara equilibrata e intensa.

Questa volta sarà il Moncalieri a godere dell'apporto dei tifosi. La formazione piemontese preparerà qualche trappola difensiva per limitare Shepard. Le esterne di Restivo dovranno essere brave a colpire da fuori per evitare che l'area venga chiusa troppo. Il resto dovrà farlo la difesa, fondamentale anche per far scattare il contropiede.

Nell'altra sfida di playout conduce Faenza che ha battuto Broni 70-63.

