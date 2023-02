I primi playoff scudetto della sua storia sono in cassaforte, ma Sassari vuole stupire ancora e cerca nell'ultima parte della stagione regolare di A1 femminile di provare a soffiare il terzo posto a Venezia. Dopo la pausa per le nazionali, la Dimano è di scena domenica a Faenza contro una squadra che invece cerca di agguantare l'ultimo posto valido per gli spareggi tricolore.

Il tecnico Antonello Restivo commenta: «La sosta a noi è servita per ricaricare un po’ le energie sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista mentale perché adesso in questo finale noi praticamente da fine febbraio a fine playoff non ci fermiamo mai, avremo tante partite infrasettimanali».

Gara non semplice nonostante la differenza in classifica: all'andata la squadra sassarese la spuntò solo dopo un supplementare per 89-81 con una Holmes da doppia doppia (26 punti e 12 rimbalzi) e una Carangelo da 22 punti e 7 rimbalzi.

Coach Restivo presenta l'aversaria: «Faenza è una squadra che gioca in maniera molto aggressiva permettendosi di poter essere molto intensi in attacco e in difesa, avendo un roster molto lungo e profondo. Con noi dovrebbe fare anche l’ingresso una nuova lunga, Sierra Campisano, una italoamericana, che viene da un college americano e da un anno in Ungheria con dei grandi numeri e del grande potenziale».

© Riproduzione riservata