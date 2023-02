Il cambio in panchina dà subito i suoi frutti per il Sant'Elena. L'esordio di Marco Piras (seppur squalificato, dovrà restare fuori altre sei partite per i fatti avvenuti l'anno s

corso in Guspini-Li Punti) è valso l'immediato ritorno alla vittoria per i biancoverdi, 2-3 ieri nello scontro salvezza a Monastir. Successo che rilancia una squadra che ha nomi di spicco del calcio sardo ma che di recente non stava riuscendo a lasciare la zona bassa: «Era fondamentale vincere, perché ultimamente stavamo facendo pochi risultati», sottolinea l'attaccante Mauro Ragatzu, miglior marcatore del Sant'Elena con tredici gol (l'ultimo ieri per il momentaneo 0-2). «Adesso possiamo guardare con più fiducia al futuro, soprattutto mercoledì speriamo di giocare bene perché a noi servono i punti per salvarci». Per provare a sistemare ulteriormente la classifica dopodomani alle 15 ci sarà il recupero in casa della Villacidrese, partita rinviata per maltempo lo scorso 21 gennaio, prima di ospitare il Li Punti ultimo: il 2-3 di ieri ha permesso di superare proprio i gialloblù.

Il cambio. Piras ha sostituito Nicola Agus, dimessosi lunedì scorso dopo la sconfitta 1-2 a Maracalagonis col Ghilarza. Non vinceva dal 5 gennaio il Sant'Elena: 4-2 alla Tharros nella prima del 2023, poi un punto nelle successive quattro giornate (complice anche il rinvio con la Villacidrese) aveva fatto scivolare i biancoverdi alle soglie della zona playout, ora distante due lunghezze e occupata proprio dai prossimi avversari.

«Non so cosa sia cambiato, forse anche prima meritavamo qualche punto», il giudizio di Ragatzu sul cambio in panchina. «Purtroppo in questi casi paga sempre l'allenatore, è andata così e si volta pagina. Piras è stato bravo in questi quattro giorni a darci un'identità, si è visto e speriamo di continuare così. L'unico segnale che dobbiamo dare è a noi stessi: dobbiamo pensare a fare il nostro campionato, la vittoria di Monastir è importantissima ma mercoledì troviamo un'altra squadra più o meno con gli stessi punti e dobbiamo pensare subito alla Villacidrese». Oltre a Ragatzu ieri sono andati in gol anche il difensore centrale Alessandro Mancusi (rinforzo di dicembre) e Luca Caboni, fra i protagonisti Filippo Littarru autore di un assist.

