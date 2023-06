La Costa Orientale Sarda va a caccia di giovani talenti. Per il prossimo 15 giugno alle 15, a Tertenia, è in programma un raduno per calciatori nati dal 2005 al 2008.

«È la prima di diverse selezioni e raduni che stiamo programmando», dice Davide Moi che quest’anno farà parte dello staff tecnico e si occuperà anche di eventi, stage e raduni. «Siamo alla ricerca di giocatori che possano essere aggregati alla prima squadra. E, inoltre, intendiamo formare una valida squadra Juniores. Puntiamo tantissimo sui giocatori sardi».

Come detto Moi lascia il calcio giocato per intraprendere il nuovo ruolo. «L’infortunio subito nella scorsa stagione mi ha costretto a stare lontano dai campi. C’è stata questa opportunità di collaborare con il tecnico Loi e il suo staff. E l’ho sfruttata». Moi è laureato in Management dello sport.

