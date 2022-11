Magico Cos Ogliastra Sarrabus che piega la capolista Sorrento: 3-1 il risultato finale al termine di una gara esaltante con la squadra sarda che centra il quarto risultato utile consecutivo in casa allontanandosi dalla zona playout.

Una gara esaltante col Sorrento passato in vantaggio al 7' con La Monica.

Al 7’ Nurchi pareggia per la Cos. L’allenatore Loi azzecca subito i cambi: al 19‘ della ripresa l’ex Entella Mancosu ribalta il risultato con un bel gol. Il Sorrento si spinge in avanti, colleziona diversi angoli.

Tanti i cambi tra gli ospiti che impegnano in tre occasioni il portiere sardo De Luca.

La Cos agisce in contropiede, si rende pericoloso e allo scadere segna la terza rete con Manca: «Abbiamo giocato una grande partita, intelligente, tecnicamente molto valida. Lo dicevo: la squadra stava crescendo e continua a crescere. Ci sarà da lottare. Questo è un campionato durissimo».

Sconfitta dell’Ilvamaddalena: la squadra di Aldo Gardini è stata piegata per 2-0 dal Monterotondo. L’Atletico Uri ha perso per 5-3 a Caserta: per i sardi, gol di Aloia, Scanu e Samb. Vittoria per 3-0 dell’Arzachena su Portici. Per gli smeraldini un salutare ritorno al successo.

