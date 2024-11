Dopo l'arrivo del nuovo allenatore Sebastiano Pinna che ha preso il posto di Fracesco Loi, la Cos rafforza la difesa con l'ingaggio del centrale Alessandro Rossi: quest'anno ha giocato al Riccione segnando tre gol in sei partite. Un giocatore di grande esperienza che potrebbe tornare davvero ultile alla causa della Cos alla ricerca della salvezza. Il giocatore potrebbe esordire domani a Terracina. Piemontese, 191 centimetri di altezza, ha finora giocato 260 gare in serie D al Bra all' Asti, Real Giulianova e Castellazzo, Bormida. Ha giocato anche con Casale e Città di Varese e Derthona. Vanta presenze anche in C. Il suo acquisto alla Cos è stato concluso dal ds Sebastian Puddu.

