Dopo tre sconfitte di fila, la Costa Orientale Sarda ha ritrovato il sorriso.

La squadra di Francesco Loi domenica scorsa contro l’Angri, dopo essersi complicata la vita, è riuscita a compiere l’impresa. Sotto di un gol e con un uomo in meno ha ribaltato il risultato nei secondi 45’.

Tre punti che permettono ai gialloblù di uscire dalla zona retrocessione diretta e di entrare in quella playout con la salvezza ad un solo punto. La classifica è cortissima con le nove formazioni che stanno nella parte destra della classifica racchiuse in appena tre punti.

«Si presentava già come una partita complicata alla vigilia», dice il centrocampista, Andrea Demontis. «E' stata poi resa più difficile nel primo temo: abbiamo subito gol dopo pochi minuti e siamo anche rimasti in dieci dal trentaseiesimo. Nella ripresa, oltre agli accorgimenti tattico-tecnici c’è stato quello scatto di orgoglio che ci ha permesso di vincere la partita. Dobbiamo ripartire da questa gare cercando di evitare altre interruzioni. La classifica è cortissima e basta per poco per salire e scendere».

