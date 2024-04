Si gioca domani la quartultima giornata del campionato di Serie D. A Cisterna di Latina, la Cos Ogliastra Sarrabus affronta l'Anzio. A sperare in un successo della squadra di Francesco Loi sono tutte le altre sarde impegnate nella lotta per la salvezza che coinvolge anche l'Anzio.

A Sassari, il Latte Dolce ospita (ore 15) l’Ostiamare. Per i sassaresi il successo è d’obbligo per non rischiare di essere risucchiati nella zona playout. Il vantaggio dalla linea rossa è di appena un punto. L'Ostiamare punta ancora ai playoff. I laziali insomma non concederanno nulla.

Gioca fra le mura amiche anche l’Atletico Uri che ospita la Nocerina. Fischio d’inizio alle 14.30. Un compito difficile per l'Uri con i campani che nel girone di ritorno sono ancora imbattuti.

Il Budoni gioca a San Marzano con l'obbligo di vincere per sperare ancora nella salvezza.

