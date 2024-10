Ancora una sconfitta per la Costa Orientale Sarda, la quinta di fila: contro il Trastevere finisce 0-2. Gli ospiti sbloccano il risultato al 38’ con una punizione di Lorusso che s’infila all’angolino. Quattro minuti dopo l’occasionissima per pareggiare: Pinna viene atterrato in area da Massimo. Per il direttore di gara è rigore: la conclusione di Ladu dagli undici metri si stampa sul palo.

Nella ripresa, dopo un’occasione fallita da Attah, i laziali raddoppiano con Marsili su assist di Massimo. La Cos occupa l’ultima posizione in compagnia dell’Olbia.

