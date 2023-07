Ancora acquisti in casa Cos in vista dell'avvio della preparazione per la prossima stagione di Serie D.

In arrivo Bel-Hadji Touhami, difensore francese classe 2004, Andrei Rarinca, centrocampista classe 2006, ed Enrico Loi, attaccante classe 2006.

Tutti giocatori giovanissimi che la società ha visionato prima del loro ingaggio e che faranno parte di una rosa fortemente rinnovata rispetto a quella dell'ultima stagione.

Una campagna acquisti che la società sta portando avanti in stretta collaborazione con l'allenatore Francesco Loi e il suo staff.

