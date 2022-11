La Cos Ogliastra Sarrabus e l'Arzachena in trasferta in Campania. Uri e Ilva in casa. Per le squadre sarde di Serie D quello di domenica appare un impegno difficile. La Cos viaggia a Pagani, per giocare su un campo notoriamente ostico e contro un avversario che costruito per vincere il girone, sta cercando di recuperare il terreno perduto e di inseguire la capolista Sorrento. Un impegno pesante per la Cos di Francesco pinna che punta a confermare la straordinaria prova di domenica scorsa col successo sulla capolista Sorrento. Loi, conosce bene l'avversario, ma crede anche nella forza della sua squadra che ha bisogno di risalire l china per portarsi in una zona tranquilla della classifica. Anche l'Arzachena viaggia in Campania, ad Angri con l'obiettivo di confermare la benna prestazione di domenica contro il Portici, travolto per 3-0. L'Ilva ospita invece la seconda della classe, il Frascati. La squadra sarda scivolata nelle ultime settimane dal terzo posto al centro della classifica, sogna l'impresa. Il Frascati è forte ma non imbattile visto che ha finora perso tre gare.

L'Atetico Uri infine gioca in casa uno scontro salvezza con la Vis Artena. La formazione di Massimiliano Paba ha l'obbligo di tornare al successo dopo le incertezze delle ultime settimane con troppe rimonte subite quando le vittorie sembrava alla sua porta.

