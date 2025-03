Con un Bartolozzi in più, la Confelici Cagliari si prepara ad affrontare la Svethia Recanati nel 4° turno d’andata della Poule Gold di Serie B Interregionale (sabato a Monte Mixi, ore 17).

I granata faranno appello anche alla fisicità portata in dote dal 30enne pivot originario di Fabriano per cercare di tornare al successo dopo il ko accusato sabato scorso a Porto Recanati, dove l’accelerazione finale dei padroni di casa (guidati da Montanari) ha fatto la differenza. Un ko che ha fatto riflettere i cagliaritani, rimasti comunque nel vivo della zona playoff: tolte le prime 3 della classe (Matelica, Loreto e Carver), capaci di allungare a +6 sul gruppone delle inseguitrici, la lotta per le altre 5 posizioni che valgono l’accesso ai playoff resta aperta a ogni tipo di scenario.

L’ala esperina Edoardo Maresca traccia un bilancio di questo primo scorcio di seconda fase: «Dopo la sconfitta sul campo di Pesaro, contro un avversario di valore, sapevamo che quel risultato ci poteva stare», dice, «la reazione mostrata contro il Bramante ha confermato che questa squadra è viva e può recitare un ruolo importante. Contro Porto Recanati, invece, la partita si è decisa sui dettagli: ogni errore lo paghiamo a caro prezzo e ci manca ancora quello strappo decisivo per consolidare il vantaggio nei momenti chiave. Siamo comunque una squadra giovane, con ampi margini di crescita», sottolinea, «per diversi ragazzi è la prima esperienza a questo livello e il percorso di crescita è iniziato sin dalla prima giornata. Il bilancio finora è negativo, ma il campionato è ancora lungo e l’obiettivo resta quello di entrare nelle prime otto per andare ai playoff».

L’arrivo di Bartolozzi è un segnale forte da parte della società: «Si tratta di un giocatore esperto, che conosce la categoria e che sa inserirsi in un gruppo. Con lui alziamo il livello, sia in partita che in allenamento, ed era proprio quello di cui avevamo bisogno. Sarà un valore aggiunto per tutta la squadra».

Ora il focus si sposta sull’avversario di sabato in via Pessagno. I marchigiani hanno gli stessi punti dell’Esperia (12) e sono reduci da due sconfitte consecutive contro Stella Ebk e Viterbo, ma nel turno d’apertura avevano saputo mandare al tappeto la Carver Roma, una delle tre capoliste: «Affrontiamo una squadra di livello, con giocatori di grande esperienza come Magrini, Pozzetti e Urbutis», fa notare Maresca, «sarà una sfida durissima, come tutte in questa fase. Per affrontarla al meglio dovremo mettere in campo intensità e spirito di squadra, provando a far pesare la nostra energia e la voglia di combattere. Con Bartolozzi abbiamo un’arma in più da sfruttare, e sono convinto che, se continueremo a giocare di squadra e a sostenerci a vicenda, potremo toglierci soddisfazioni importanti».

