Nuovo impegno esterno per la Confelici Carni Cagliari, che dopo aver conquistato il terzo posto in classifica grazie ai 3 successi nei primi 4 turni di Serie B Interregionale, prova a proseguire la sua marcia sul campo della Carver Roma (palla a due domenica alle 17).

Manca potrebbe avere per la prima volta a disposizione il play argentino Marco Giordano, che avrà però ancora necessità di tempo per inserirsi al meglio nei meccanismi di squadra. Nel frattempo, a guidare la squadra, dovrà essere il "blocco storico" che tanto bene ha fatto in questo primissimo scorcio di stagione. A cominciare dall'ala Daniele Locci, tra i migliori per rendimento nell'ultimo mese a oltre 13 punti di media: «Fin qui è stato senz'altro un buon inizio di stagione», dice l'ex Antonianum, «siamo per le tre vittorie, sia perché siamo riusciti a superare una prima difficoltà nel nostro percorso. Dopo l'inciampo casalingo contro Viterbo, infatti, siamo riusciti a rimanere uniti e ad andare a vincere pochi giorni dopo su un campo difficile come quello di Palestrina. Questo è stato un buonissimo segnale».

All'orizzonte, ora, c'è la trasferta capitolina contro la Carver, formazione partita con 2 successi (contro Vasto e L'Aquila) e 2 ko (al cospetto di Pescara e Fiumicino, nell'ultimo turno): «Quella di domenica sarà un'altra gara complicata», spiega Locci, «la Carver è squadra strutturata e che può contare su un pubblico caldo. Per vincere dovremo continuare a difendere bene come nelle ultime due partite, sia perché la difesa è sempre stata un nostro punto di forza, ma anche perché ci permette di avere più tranquillità nella metà campo offensiva».

© Riproduzione riservata