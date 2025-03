Nella Poule Gold di Serie B Interregionale, la Confelici Cagliari esce sconfitta dal difficile match contro l'Attila Junior Porto Recanati, che si impone per 76-70 in una sfida sempre equilibrata. Nonostante una buona partenza e un'ottima prestazione nei primi due quarti, i cagliaritani non riescono a contenere l'accelerazione finale dei padroni di casa, che sfruttano l'efficacia offensiva di Montanari per chiudere con il punteggio a favore.

La gara. Il match prende subito un buon ritmo: l'Esperia si porta rapidamente sul 12-6 grazie anche a una tripla di Maresca. I marchigiani, però, non tardano a reagire: un parziale che ribalta l'inerzia, ma, con Manca, l'Esperia riesce comunque a chiudere il primo quarto avanti di due lunghezze (21-23). Nel secondo periodo il gioco rimane incerto, con le squadre che si alternano al comando. Giordano da una parte, Caverni dall’altra, danno vita a un botta e risposta che mantiene il match equilibrato fino all’intervallo (44-42 per i cagliaritani).

Al ritorno in campo, la Confelici fatica a trovare la via del canestro, segnando solo 9 punti nel terzo periodo. Nonostante ciò, la squadra di coach Manca riesce a rimanere in scia grazie a una buona difesa, ma è l’Attila a fare la differenza con Gamazo sotto canestro, (+5 per i marchigiani). La Confelici non molla, torna avanti con il canestro di Picciau, ma l'ultimo scatto dei padroni di casa è quello decisivo. Nei minuti finali Montanari, in grande spolvero, segna i punti che chiudono definitivamente la partita, regalando la vittoria all’Attila Junior.



Attila Junior Porto Recanati 76-70 Confelici Cagliari

(Parziali: 21-23, 42-44, 54-53)

Attila Recanati: Mancini, Fratoni, Gamazo 22, Rapini, Caverni 18, Redolf 9, Pesce, Cicconi Massi 12, Falaschini ne, Montanari 15, Filippetti ne. All. Coen.

Confelici Cagliari: N. Manca 4, Cabriolu 10, Giordano 10, Potì 13, Thiam 11, Picciau 8, Locci, Maresca 12, Pili ne, Sanna 2. All. F. Manca.

