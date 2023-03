Con Innovyou Sennori e Dinamo Academy ferme ai box per la sosta, nelle prime posizioni del campionato di Serie D Regionale di basket si riaffaccia La Casa del Sorriso Su Planu, vittoriosa.

Secondo posto solitario. La compagine selargina ha superato il Genneruxi Cagliari per 78-71. Sfida equilibrata, che ha visto il quintetto allenato da Marcello Ibba avanti all’intervallo (41-36) e subire poi la rimonta e il sorpasso nel terzo (52-54). Negli ultimi 10’, però, l’esperienza del Su Planu ha la meglio, con un Casula, top scorer da 27 punti personali. Con il successo ottenuto lo scorso weekend La Casa del Sorriso è attualmente in seconda posizione solitaria, a due punti dalla capolista Innovyou.

Lotta playoff. Chi continua ad avanzare la propria candidatura per la “post season” è il San Sperate che ha superato con autorità la Santa Croce per 74-65. Dopo un primo tempo equilibrato (36-36 al 20’), i ragazzi guidati da Jean Patrick Sorrentino fanno il break nella terza frazione (52-43 al 30’). Nell’ultimo quarto olbiesi che cercano la reazione, ma i padroni di casa controllano, grazie anche ai 19 punti di Brisu. San Sperate che raggiunge al quarto posto l’Astro, sconfitto a Carloforte per 61-56. Padroni di casa sempre avanti, fino al massimo vantaggio di 55-43 al 30’. Tra i carlofortini anche il miglior realizzatore, Dessì con 19 punti. Si rilanciano in chiave playoff anche San Salvatore Selargius e Dinamo 2000. I selargini dopo il colpo esterno contro il Basket Assemini, per 56-71. Incontro equilibrato fino al 30’ (chiuso 44 pari) e ospiti che impongono il break decisivo nell’ultima frazione. Top scorer Tufo, del San Salvatore, con 15 punti. Sassaresi, invece, corsari a Carbonia, contro la Visionottica, per 61-65. Ospiti che chiudono tutti i parziali leggermente avanti, fino al 61-65 finale. Nella Dinamo 2000 il miglior marcatore della gara, con i 20 punti di Bertolini.

Netta vittoria. Vince e convince la Masters Sassari che vince nettamente contro la Coral Alghero per 96-68. Partita senza storia sin dai primi minuti di gara, con divari che arrivano anche al +41 di fine terzo quarto (81-40). Migliori realizzatori Mandras, del Masters, e Ali, della Coral con 22 punti.

© Riproduzione riservata