Le distanze tra Venezia e Sassari sono nuovamente aumentate. Capolista imbattuta, la Reyer ha surclassato la Dinamo Women 84-52. Quinta sconfitta in sei gare per la squadra sassarese che non riesce ad avere continuità di rendimento dalle straniere, soprattutto l'americana Joens appare in difficoltà dopo un inizio promettente.

C'è da dire che la grande difesa di Venezia e la sua forza fisica dentro l'area sono apparse decisive. Non c'è mai stata partita: 8-0 subito per la Reyer e poi 13-2 al 4'.

Il distacco accumulato nel primo quarto (28-16) è rimasto nel secondo, dove Sassari ha comunque giocato alla pari.

Nuovo crollo nella terza frazione (-36) e gara chiusa con largo anticipo.

Il tabellino della Dinamo: Raca 6, Carangelo 8, Kaczmarczyk 2, Hollingshead 9, Joens 3, Carta ne, Toffolo 13, Crudo 4, Spiga ne, Togliani 7. All. Restivo.

