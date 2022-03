Sulla carta, la trasferta di Modena non promette molto di buono per l’Olbia. “Nel calcio, però, di risultati impossibili non ne esistono”, avverte Max Canzi presentando la sfida dell’11ª giornata di ritorno di Serie C, in programma domani alle 14.30.

A viso aperto. “Andremo là a giocarcela, come abbiamo sempre fatto con tutte, nella consapevolezza che l’avversario è di un livello superiore”. Prima in classifica con 71 punti, 5 di vantaggio sulla Reggiana prima delle inseguitrici e ben 39 sui galluresi, la squadra allenata da Attilio Tesser ha perso solo due volte in campionato. “Conosciamo il loro valore, vengono da 21 risultati utili di fila e sono guidati da un tecnico che difficilmente sbaglia, ma se ci sarà la prestazione e saremo bravi sui dettagli – aggiunge l’allenatore dell’Olbia – con un po’ di fortuna possiamo pensare di vincere, perché no!?”.

La vittoria perduta. Intanto, i bianchi non vincono da 8 turni. “È una fase – sottolinea Canzi – che dobbiamo provare a superare insistendo sulla prestazione, perché è sotto gli occhi di tutti che in questo periodo senza vittorie abbiamo raccolto molto meno di quanto avremmo meritato”.

Per il match dello stadio “Braglia” torna a disposizione Giandonato dopo aver scontato un turno di squalifica; assenti Pinna, che domenica scorsa contro il Montevarchi ha rimediato una frattura al naso, e i lungodegenti Boccia, Renault e Finocchi.

Infine, l’arbitro: Modena-Olbia sarà diretta da Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino.

